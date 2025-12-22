Haberler

Fas'tan Uçakla Gelen Şahsın Mide ve Bağırsaklarından 49 Adet Esrar Kapsülü Çıkarıldı

Fas'tan Uçakla Gelen Şahsın Mide ve Bağırsaklarından 49 Adet Esrar Kapsülü Çıkarıldı
Güncelleme:
Fas'tan Türkiye'ye gelen Cüneyt Ç. mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tomografide, midesinde 49 adet esrar kapsülü bulundu. Ameliyatla çıkarılan uyuşturucunun ardından tutuklandı.

BEŞİKTAŞ'ta 3 bin kilometre uzaklıktaki Fas'tan uçakla Türkiye'ye gelen Cüneyt Ç. (52), 2 gün sonra mide ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Tomografisi çekilen Cüneyt Ç.'nin mide ve bağırsaklarında yabancı madde bulunduğu tespit edildi. Hastane yetkililerinin bilgi vermesi üzerine Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Ameliyata alınan Cüneyt G.'nin mide ve bağırsaklarından kapsül halinde 49 adet esrar macunu çıkarıldı. Taburcu olmasının ardından gözaltına alınan Cüneyt G. tutuklandı.

Fas'tan yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktan uçakla Türkiye'ye gelen Cüneyt G., 2 gün sonra karın ağrısı şikayetiyle Fulya'daki özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan muayenenin ardından Cüneyt G.'nin tomografisi çekildi. Şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı madde tespit edilmesi üzerine hastane yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

ESRAR KAPSÜLLERİ AMELİYATLA ÇIKARILDI

İhbar üzerine çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, doktorlarla görüşme gerçekleştirdi. Doktorların değerlendirmesi sonrası ameliyata alınan Cüneyt Ç.'nin bağırsaklarından, toplam ağırlığı 259,7 gram olduğu öğrenilen 49 esrar macunu çıkarıldı. Şüpheliye ait 1 adet cep telefonu da hastane yetkilileri tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

TABURCU OLDUKTAN SONRA TUTUKLANDI

Tedavisinin ardından taburcu edilen Cüneyt Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Cüneyt Ç., çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cüneyt G.'nin poliste daha önceden 'Kasten yaralama' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Haberler.com
500

title