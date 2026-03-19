Fas'ta Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliğinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü ile İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ve eşi Aslı Kılıç, Rabat Askeri Ataşesi Albay Sinan Devrim Ural, büyükelçilik personeli ile Türk ve Fas vatandaşları katıldı. Etkinliğin organizasyonuna Rabat Yunus Emre Enstitüsü de katkı sağladı.

Büyükelçilikte gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende konuşan Büyükelçi Kılıç, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı değil, Türk milletinin varlığını koruma kararlılığının ve direncinin tarihi bir göstergesi olduğunu belirtti.

Çanakkale'nin, Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini etkileyen önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Kılıç, bu zaferin Türk milletinin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğunu vurguladı.

Kılıç, Çanakkale'de ortaya konan ruhun günümüzde de geçerliliğini koruduğunu belirterek, Türkiye'nin hem bölgesel hem küresel düzeyde barış ve istikrar için çaba gösterirken aynı zamanda karşı karşıya olduğu tehditlere karşı güçlü ve hazırlıklı olma bilinciyle hareket ettiğini söyledi.

Türkiye'nin savunma kapasitesine de işaret eden Kılıç, geçmişten çıkarılan dersler doğrultusunda savunma sanayisinde önemli atılımlar gerçekleştirildiğini ve ülkenin caydırıcı gücünün artırıldığını ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda daha güçlü ve etkin bir ülke için çalışmaların sürdüğünü belirten Kılıç, Çanakkale'nin yalnızca geçmişi değil, geleceğin nasıl inşa edilmesi gerektiğini de gösterdiğini kaydetti."

İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık iradesinin sembolü olduğunu dile getiren Kılıç, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un bu yönüyle önemli bir duruşu temsil ettiğini belirtti.

Rabat Askeri Ataşesi Albay Sinan Devrim Ural da konuşmasında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin azim ve kararlılığının simgesi olduğunu ifade ederek, bu mücadelenin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerinin anlaşılması açısından belirleyici olduğunu söyledi. Ural, Çanakkale'de verilen mücadelenin yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletin fedakarlık ve birlik ruhunun güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, bu ruhun bugün de Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinde yaşatıldığını vurguladı.

Törenin sonunda Rabat Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen Faslı kursiyerler günün anlam ve önemine ilişkin Türkçe şiirler okudu.

İman Samghour "Ordu'nun Destanı", Fadoi Tanane "Övün Ey Çanakkale", Zineb Lamjagur "Marş", Asya Mandos "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" ve Meryem Essadi "Dur Yolcu" adlı şiirleri seslendirdi. Okunan şiirler salonda duygulu anlara sebep oldu.