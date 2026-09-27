Fas Kralı 6. Muhammed, Husilerin Suudi Arabistan saldırılarını kınadı

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Fas Kralı 6. Muhammed, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınayarak, " Suudi Arabistan'a yönelik her saldırı Fas'a yapılmış sayılır." dedi.

Fas Kralı 6. Muhammed, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a birer telgraf gönderdi.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tekrarlanan saldırılarına işaret eden Fas Kralı, Suudi Arabistan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin güvenlik ve istikrarının Fas'ın güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Fas Kralı, "Suudi Arabistan'a yönelik her saldırı Fas'a yapılmış sayılır." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın ve Körfez ülkelerinin yüksek çıkarlarının korunmasını "ortak stratejik çıkarların savunulması" olarak nitelendiren Kral 6. Muhammed, Fas'ın Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını tehdit eden risklere karşı Riyad'ın yanında olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik tesisler, kritik altyapılar, şehirler ve yerleşim bölgelerini hedef alan saldırılardan derin endişe duyduğunu belirten Fas Kralı, saldırıların Mekke'yi hedef alma girişimlerine kadar uzanmasının tepkileri daha da artırdığını belirtti.

Mekke'yi hedef alma girişimlerinin Müslümanların kutsallarına ve 1,8 milyardan fazla Müslümanın duygularına yönelik bir saldırı olduğunu ifade eden Fas Kralı, saldırılardan Husilerin ve "onların arkasında duran, finanse eden ve silahlandıranların" sorumlu olduğunu kaydetti ve saldırıların sorumlularına "uluslararası yaptırım" uygulanması çağrısında bulundu

Fas Kralı 6. Muhammed ayrıca saldırıların sürdürülmesinin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Yemen'e ilişkin 2015 tarihli 2216 sayılı kararı ile deniz taşımacılığına yönelik saldırılara ilişkin 2024 tarihli 2722 sayılı kararına aykırı olduğunu belirtti.

Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında temmuz ayında şiddetlenmeye başlayan çatışmalar son dönemde artış gösterirken, Husiler, Suudi Arabistan'ın ???????kendilerine saldırı düzenlediğini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA