Faruk Kılıç, Mardin'de 'Türkiye Yüzyılı' Programları Kapsamında Ziyaretlerde Bulundu

Faruk Kılıç, Mardin'de 'Türkiye Yüzyılı' Programları Kapsamında Ziyaretlerde Bulundu
Güncelleme:
AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Dargeçit ilçesinde parti teşkilatı ve muhtarlarla bir araya gelerek istişare toplantıları düzenledi. Kılıç, ayrıca esnaf ve Kaymakamlık ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, "Türkiye Yüzyılı" programları kapsamında Mardin'in Dargeçit ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Dargeçit İlçe Başkanlığına ziyaret gerçekleştirerek partililerle bir araya gelen Kılıç, ardından merkez ilçe ve kırsal mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında buluştu.

Dargeçit Kaymakamlığını ziyaret eden Kılıç, Kaymakam Muhammed Enes ile görüştü.

Daha sonra Kılıç, esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Enes Arslan - Güncel
