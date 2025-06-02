Fanatik Yahudiler, Kubbetü's-Sahra'ya Kanlı Et Sokmaya Çalıştı

Fanatik Yahudiler, Kubbetü's-Sahra'ya Kanlı Et Sokmaya Çalıştı
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Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskında fanatik Yahudilerin Kubbetü's-Sahra'ya torba içinde kanlı et sokma girişimi engellendi. Filistinli kaynaklar, Shavuot Bayramı kapsamında yapılan bu provokasyonun önlendiğini bildirdi.

- Fanatik Yahudiler, Kubbetü's-Sahra'ya kanlı et sokmaya çalıştı

KUDÜS - Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Kubbetü's-Sahra'ya torba içerisinde kanlı et sokmaya çalıştı.

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenledi. Mescid-i Aksa'da hayvan kurban etme ve kurban edilmiş hayvanın kanını Harem-i Şerif'e sürme çağrıları yapan fanatik Yahudiler engellendi.

Filistinli kaynaklar, fanatik Yahudilerin kendilerine göre kutsal saydıkları Şavuot Bayramı kapsamında Kubbetü's-Sahra'ya torba içerisinde kanlı et sokmaya çalıştığını ancak Kubbetü's-Sahra'nın kapılarının kapatılarak provokasyonun önlendiğini aktardı. Cemaatin provokasyona tepki göstermesi üzerine 3 fanatik Yahudi, İsrail polisi tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Kudüs İslami Vakıflar Dairesi, yaptığı açıklamada sabah saatlerinden bu yana 985 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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