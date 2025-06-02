Fanatik Yahudiler, Kubbetü's-Sahra'ya Kanlı Et Sokmaya Çalıştı
Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskında fanatik Yahudilerin Kubbetü's-Sahra'ya torba içinde kanlı et sokma girişimi engellendi. Filistinli kaynaklar, Shavuot Bayramı kapsamında yapılan bu provokasyonun önlendiğini bildirdi.
- Fanatik Yahudiler, Kubbetü's-Sahra'ya kanlı et sokmaya çalıştı
KUDÜS - Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Kubbetü's-Sahra'ya torba içerisinde kanlı et sokmaya çalıştı.
Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenledi. Mescid-i Aksa'da hayvan kurban etme ve kurban edilmiş hayvanın kanını Harem-i Şerif'e sürme çağrıları yapan fanatik Yahudiler engellendi.
Filistinli kaynaklar, fanatik Yahudilerin kendilerine göre kutsal saydıkları Şavuot Bayramı kapsamında Kubbetü's-Sahra'ya torba içerisinde kanlı et sokmaya çalıştığını ancak Kubbetü's-Sahra'nın kapılarının kapatılarak provokasyonun önlendiğini aktardı. Cemaatin provokasyona tepki göstermesi üzerine 3 fanatik Yahudi, İsrail polisi tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
Kudüs İslami Vakıflar Dairesi, yaptığı açıklamada sabah saatlerinden bu yana 985 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini belirtti.