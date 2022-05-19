Faik Öztrak: 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' İlkesi Balkan Coğrafyasında Hepimizin Hedefidir. Biz Bunu Başaracağız - Haberler

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Samsun Atakum'da, "Bizim hedefimiz var. Balkanları Anadolu'ya, Anadolu'yu Balkanlar'a taşıyacağız. Kültür coğrafyamızla kaynaşma, yakınlaşma, kardeşliğimizi pekiştirme sözümüz var. Şimdi hep beraber bir kere daha, bu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda söz veriyoruz. 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesi, Balkan coğrafyasında hepimizin hedefidir. Biz bunu başaracağız" dedi.

Faik Öztrak, bugün Samsun'da Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik ve Bilim Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Öztrak, törende şunları söyledi:

"Bugün gerçekten çok güzel bir bayram kutlaması yapıyoruz. Bu 19 Mayıs 1919'un üzerinden geçen 103 yıl sonra, Atakum'da bu coşkuyla bu bayramı kutlamak bizler için büyük sevinç. Bu çerçevede ben belediye başkanımız Cemil Bey'e çok teşekkür ediyorum. Aslında bu bayramın en güzeli, yerinde kutluyor olmamız. Bir bayramı yerinde kutladığınız zaman, o insana çok daha büyük bir sevinç ve coşku veriyor.

"SELANİK'TE PARLAYAN BİR GÜNEŞİN ŞAVKININ VURDUĞU SAMSUN'DAYIZ"

Bugün Samsun'dayız. Selanik'te parlayan bir güneşin şavkının vurduğu Samsun'dayız. Tarih kıymetlidir. Ama tarihin yazıldığı yerde okunursa o çok daha kıymetlidir. Bugün, aslında büyük kahramanlıklarla dolu Türk tarihinin önemli bir kısmının yazıldığı, ruhun beden bulduğu Samsun'dayız.

Bugün ata toprağı da Samsun'da. Selanik'te, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu gün Ali Rıza Efendi'nin evin bahçesine diktiği nar ağacının dibinden geliyor bu toprak. Atatürk, 'Benim doğum tarihim 19 Mayıs'tır' diyor. Bu toprak, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün, büyük liderimizin, partimizin, Cumhuriyet'in kurucusunun doğum gününde buraya geliyor.

Değerli bisikletçilerimiz, tam bin 350 kilometre yol kat ederek bu toprağı buraya getirdiler. Bu toprak, beraber alacağız, CHP Genel Merkezi'nde ilelebet muhafaza edilecek. 3 Mayıs'ta yola çıkan bu toprağın yolculuğunu yerel yönetimlerimiz, bütün illerdeki gençlik kollarımız, il ve ilçe başkanlıklarımız gün be gün takip ettiler. Bütün memlekette bu toprağın Samsun'a gelişi büyük bir heyecan yarattı. Birilerinde de biraz kıskançlık yarattı. Bizden 30-35 gün sonra, böyle bir projeyi yapmak birdenbire akıllarına geldi. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Cemil Bey'e teşekkür ediyoruz, Atakum Belediye Başkanımıza.

"BALKANLARI ANADOLU'YA, ANADOLU'YU BALKANLAR'A TAŞIYACAĞIZ"

Biz, Balkan Masası'nı Genel Başkanımızın talimatıyla kurduk. Balkan Masası, bu projeyi, 19 Mayıs 2021'de 'Gençlik geleceğimizdir' programında belediyelerimiz ile birlikte yazdı. Birçok projeyi yazdık, yazılan projelerden ilki bu projedir. Bu yıl projelerimiz tek tek hayata geçecek. Biraz önce büyük bir heyecan içinde Belediye Başkanımız ifade etti. Bizim hedefimiz var. Balkanları Anadolu'ya, Anadolu'yu Balkanlar'a taşıyacağız. Kültür coğrafyamızla kaynaşma, yakınlaşma, kardeşliğimizi pekiştirme sözümüz var. Şimdi hep beraber bir kere daha, bu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda söz veriyoruz. 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesi Balkan coğrafyasında hepimizin hedefidir. Biz bunu başaracağız."