Faik Öztrak, T24'e getirilen erişim engelini demokrasi ayıbı olarak niteledi

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(ANKARA) - CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, T24'ün haber portalı ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "T24'ün haber portalı ve sosyal medya hesaplarının kapatılması ifade ve basın özgürlüğüne darbedir. Bu asla kabul edilemez bir demokrasi ayıbıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA