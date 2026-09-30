Faik Öztrak, T24'e getirilen erişim engelini demokrasi ayıbı olarak niteledi

Faik Öztrak, T24'e getirilen erişim engelini demokrasi ayıbı olarak nitelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, T24'ün haber portalı ve sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engeline tepki gösterdi. Öztrak, sosyal medya hesabından engeli ifade ve basın özgürlüğüne darbe olarak niteledi, bunun asla kabul edilemez bir demokrasi ayıbı olduğunu söyledi.
(ANKARA) - CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, T24'ün haber portalı ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.
Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "T24'ün haber portalı ve sosyal medya hesaplarının kapatılması ifade ve basın özgürlüğüne darbedir. Bu asla kabul edilemez bir demokrasi ayıbıdır." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA