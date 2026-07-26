CHP'de Grup Başkanı Faik Öztrak Seçildi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde yapılan toplantıda Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Grup Başkanı seçildi. Grup başkanvekilliklerine İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli getirilirken, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı yedek grup başkanvekili oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi. Son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, YENİ Parti'nin kurulmasının ardından Meclis Grup Başkanlığı ve başkanvekillikleri için seçim yapıldı.

Grup Başkanlığı için Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak yarıştı. İki vekil ilk iki turda yeterli oy alamadı. Üçüncü turda Gürsel Erol'un çekilmesiyle Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak Grup Başkanı seçildi.

Toplantıda iki grup başkanvekilliği için de seçim yapıldı. Grup başkanvekiliği için Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel yarıştı. Dördüncü turda İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli grup başkanvekili seçildi. Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise yedek grup başkanvekili oldu.

Kaynak: ANKA