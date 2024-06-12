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Musa Orhan'la davalık olan Ezgi Mola'ya manevi tazminat davasında ceza

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Ezgi Mola, Batman'da intihar eden İpek Er'in mektubunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a karşı hakaret davasında 6 bin 960 TL ceza almasının ardından manevi tazminat davasında da 10 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, Batman'da intihar eden İpek Er'in (18) mektubunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a (26) karşı 'hakaret' davasında para cezasına çarptırıldı.

EZGİ MOLA'YA İKİ DAVA

Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

10 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 24 Mayıs 2022'de çıkan kararla Ezgi Mola, 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün karşılığı 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Mola'ya manevi tazminat davası da açtı. Banaz Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar çıktı. Ezgi Mola'nın, 20 Ağustos 2020'den itibaren oluşan yasal faiziyle birlikte 10 bin TL ödemesine hükmetti.

"TWEET ATARAK HAKARET ETMEK DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR"

Avukat Mehmet Erkan Akkuş, "Her kime yapılırsa yapılsın. Tweet atarak hakaret etmek, linç etmek anayasal düşünce özgürlüğü değildir. Masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı, hepimize lazım olan, korunması gereken, popülizme meze edilemeyecek kutsal değerlerdir. Bu karar emsal niteliğindedir" dedi.

Ezgi Mola'ya manevi tazminat davasında ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Musa Orhan Ezgi Mola Batman Suç Hukuk Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Mehmet ŞaFaK:

susuyorum, yoksa para cezası alicam

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Ahmet null:

Hayat tecrübesi olan bir abi derdiki bir erkek boğazına zincir veya süs eşyası takıyorsa uzak dur ne vatana ne millete hayır gelmez o tipten diye meğer adam ne haklıymış

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Rehber Murat:

ben aldım 15 bin adaletin geldiği yer

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Cüneyt Erdoğan:

bu savcı ve hakimlerin azabı çok.siddetli olacak. Bende diğer dünyada onalrdan Allah'a şikayetciyim

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Gunes Erdm:

yaşasın olmayan Türk adaleti. demokratik muz cumhuriyeti bu kararı vermezdi

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Resul Kaya:

Bu ülkede hep namuslu adamları cezalandırılırlar

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