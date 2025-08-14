Ezgi Apartmanı Davasında Firari Sanıklar Yakalandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin simge binalarından Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, Ankara'da yakalandı. 35 kişinin hayatını kaybettiği olaya dair 12 sanık hakkında dava açılmıştı.

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat depremlerinin simge binalarından olan, 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari sanıkları Sami Kervancıoğlu (59) ile Mustafa Pekel (49), Ankara'da yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ilk dakikalarında Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucu 35 kişi yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin 12 sanık hakkında soruşturma başlatıldı. 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 876'şar yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e ulaşılamadı.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından bugün yapılan açıklama ile 703 gündür aranan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Deprem soruşturmaları kapsamında firari şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına neden oldukları gerekçesiyle aranan şahıslar 14.08.2025 günü saat 03.00 sıralarında Ankara ili Etimesgut ilçesinde bulundukları ikamete yönelik düzenlenen operasyonla yakalanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
