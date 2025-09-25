Haberler

Eyüpsultan'da Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılan 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
22 Eylül'de Eyüpsultan'da bir ailenin yedikleri yemekten sonra fenalaşan 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aileyle ilgili görüntüler ortaya çıktı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eyüpsultan'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 2 çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 22 Eylül'de Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel ve Aleyna Birkent çifti, çocukları 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia ile birlikte yedikleri yemekten sonra fenalaştı. Hastaneye götürülen aileden Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Baba ve çocuklar ise yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Ertesi sabah çocukları yeniden fenalaşan baba, onları tekrar hastaneye götürdü. Ancak 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Aleyna Birkent'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ailenin hastaneye giriş anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde annenin tekerlekli sandalyeyle hastaneye getirildiği, çocukların anneanne ve babanın kucağında içeri girdiği, ayrıca annenin sedyeyle taşındığı anlar yer aldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
