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Eyüpsultan'da Zabıta Ekipleri Para Dilenen Kişinin Üzerinden 23 Bin 45 Lira Çıkardı

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Eyüpsultan'da zabıta ekipleri tarafından yapılan rutin uygulama sırasında, hastaneye gideceğini söyleyerek para dilenen bir kişinin üzerinden 23 bin 45 lira çıktı. Dilencilik yaptığı tespit edilen kişinin üzerinden çıkan para el konuldu.

Eyüpsultan'da zabıta ekiplerince "hastaneye gideceğini" söyleyip para dilenirken yakalanan kişinin üzerinden çıkan 23 bin 45 liraya el konuldu.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy merkezde yaptıkları rutin uygulama sırasında, K.E'nin "Hastaneye gideceğim." diyerek vatandaşlardan para dilendiğini tespit etti.

Ekipler, K.E'yi yakalayarak Alibeyköy'deki Zabıta Karakolu'na götürdü.

Burada yapılan üst aramasında dilencinin üzerinde 23 bin 45 lira bulundu.

Dilencilik yaparak kazandığı tespit edilen paraya el konulan K.E. hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Eyüpsultan Zabıta 3.Sayfa Güncel Haberler

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