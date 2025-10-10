Eyüpsultan'da Yeni Kur'an Kursu Açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Eyüpsultan'da bir hayırseverin yaptırdığı Cennet Kur'an Kursu'nun açılış programına katıldı.

Eyüpsultan'da hayırsever iş insanı Mükremin Atmaca'nın annesi adına yaptırdığı Kur'an kursunun açılışında konuşan Arpaguş, ebedi hayatın Allah'ın yaratılış amacına uygun bir yaşam sürmekle kazanılabileceğini söyledi.

Kur'an kursunun yapılmasına vesile olan hayırsever aileye teşekkür eden Arpaguş, "Sadaka-i cariye dediğimiz hizmet sürdükçe, o hizmeti yapan kişinin amel defteri kapanmaz. Bu müjdeyle yapılan her hizmette, fani varlığın ebediyet arayışı vardır. Bu hizmetlerle kubbede hoş bir sada bırakılır. İnsanlarımız, nesillerimiz ve gençlerimiz için, onların yüce kitabımızla buluşması, vatanımıza, milletimize ve mukaddesatımıza saygılı, sağlam inançlı, sağlam karakterli bireyler olarak yetişmeleri için yapılan her çalışma, bu anlamda bir ebediyet arayışıdır. Fani dünyada ebediyeti yakalamanın yollarından biridir." diye konuştu.

Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurtbey de 4-6 yaş Kur'an kursunun söz verildiği zamanda tamamlanarak açılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Açılan kursun mahallenin okul öncesi eğitim ihtiyacını karşıladığını söyleyen Yurtbey, "İnşallah 300'den fazla çocuğumuz burada eğitim alacak. Anneler bizden daha çok heyecanlı. Çünkü güvenli bir ortamda çocuklarını getirerek hem okul öncesi eğitim hem değerler eğitimi hem de Kur'an-ı Kerim'i erken yaşta öğrenmelerini sağlayacaklar." dedi.

İlçe Müftüsü Basri Bektaş da Kur'an Kursu'nu ilçeye kazandıran Atmaca ailesine teşekkür ederek, "Bugün açacağımız bu kurs kadim geleneğimizin izlerini taşıyan, cami mimarisiyle uyumlu ama modern gereklilikleri de göz önünde bulunduran bir eğitim yuvası haline geldi. 200 öğrencimize hitap eden ana binanın yanında, yan binamızla birlikte toplam 300 öğrencimiz burada eğitim alacak." diye konuştu.

Hayırsever Mükremin Atmaca da böyle bir yeri açmak için destek olanlara teşekkür etti.

Programda, Eyüp Sultan Camisi İmam Hatibi Erhan Mete de Kur'an-ı Kerim tilavet etti.

Hayırsever aileye ve kursun yapımına katkı sağlayanlara tablo hediye edildi. Ardından Kur'an kursunda eğitim alan öğrencilerle birlikte dua edildi ve kurdele kesilerek kursun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Arpaguş ve beraberindekiler kursta incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti.

Açılış törenine AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, yönetmen Nazif Tunç, vatandaşlar ile Kur'an Kursu öğrencileri ve aileleri katıldı.