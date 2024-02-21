Eyüpsultan'da Kedilere Kezzap Atan Şahsa 7 Yıla Kadar Hapis Cezası Talep Edildi

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ilçesinde, kedilere kezzap ve asit döktüğü iddiasıyla yargılanan Murat Özdemir'in 10 buçuk aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Murat Özdemir'in İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları, Halkın Kurtuluş Partisi vekilleri de katıldı.

Hayvan Hakları avukatlarından Umut Yıldız mahkemede söz alarak, "Hayvan Haklarının gündemde olduğu bu dönemde sanığın vahşice, 40'a yakın hayvana zarar verdiği sunduğumuz veteriner hekimce düzenlenen raporda anlaşılıyor. Sanık hakkında caydırıcı ceza verilmesini ve sanığın eylemlerinin birden fazla kez devam ettiği de dikkate alınarak tasarlayarak gerçekleştirdiği sebebiyle üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

7 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 10 buçuk aydan 7 yıla kadar hapsini talep etti.

Mahkeme sanığın ek savunmasını yapması için hakkında zorla getirilmesine karar vererek uruşmayı 8 Mart'a erteledi.

"HAYVANLARA UZANAN O KANLI ELLER YARIN HEPİMİZE YÖNELECEK OLAN ŞİDDETİN HABERCİSİDİR"

Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu Başkanı Nihal Kasa şunları söyledi:

"Bugün burada birçok yaşam hakkı savunucusu ve toplumun vicdanlı insanlarıyla birlikte Eyüp'te aylarca gözleri oyularak, derisi yüzülerek iç organları parçalanarak bir cani şahıs tarafından kezzap gibi maddelerle canice işkence gören bir kısmı ölen, ölmeyenler de hala acılar içinde kıvranan o zavallı hayvanlar için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün bu şahsın en ağır biçimde cezalandırılması umuduyla bu davaya geldik. Şu anda biz toplumun vicdanına sesleniyoruz zaten kamu vicdanı yaralanmıştır. Bu hayvanların acısını, o acı çeken hayvanların yani bazı görsellerde haykırışlarını görüyoruz, hepimizin vicdanını derinden yaraladı. Bugün bu dava ertelendi. Bugün masum hayvanlara uzanan kanlı eller biliniz ki yarın insana, hepimize yönelecek olan şiddetin ön habercisidir.

Ve ben bu şahsın basına verdiği açıklamasından bir cümleyi tekrar etmek istiyorum, 'Ben o kedileri sevmiyordum. Böyle yaptım. Onları besleyenleri de sevmiyorum. 'Yani bu açıkça kediyi sevmiyordum, kezzap attım öldürdüm, onları besleyenleri de aynı mantıkla sevmiyorum. Bu işin çok tarafı var. Tabii ki ağır bir cezanın yanı sıra şiddet eylemini de önlenmesi gereklidir.

"HER SERİ KATİLİN GEÇMİŞİNDE BİR HAYVAN DÜŞMANLIĞI VARDIR"

Halkın Kurtuluş Partisi İl Başkanı Pınar Akbina Karaman ise şöyle konuştu:

"Eyüp'te kezzapla katledilen canlarımızın davasıydı. Daha geçen hafta canice katledilen Eros gündemdeydi. Yargımız da iktidarın hukuk bürolarına dönüşmüş durumda. Ama biz mücadele edeceğiz. Ne yazık ki bu tür davalarda kamuoyu baskısı etkisiyle verilirse bir karar veriliyor. Dolayısıyla bizler bu davanın da sonuna kadar takipçisi olacağız. ve yasal düzenlemeler yeterli değil. Bakın bilim insanları ne diyor? Davada da söyledik. Profesör Doktor Sevil Atasoy diyor ki, 'Her seri katilin geçmişinde bir hayvan düşmanlığı, bir hayvan katliamı vardır. İşte bu davalarda gereken cezalar verilmezse, katiller dolaşacak aramızda. Dolaşıyor da. Yeterli cezayı almadıkları için."