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Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Skunk ve 56 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Skunk ve 56 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma, Mumcular Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Aramada 10 kilogram skunk, 56 kök Hint keneviri, kenevir tohumu, hassas terazi ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi. Şüpheli B.B.A. gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, jandarmanın operasyon düzenlediği evde 10 kilogram skunk ile 56 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli B.B.A.'nın (34) gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbarat çalışmasıyla B.B.A.'nın Mumcular Mahallesi'ndeki evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. 6 Ağustos'ta adrese operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 10 kilogram skunk, 56 kök kenevir bitkisi, 6 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve 35 parçadan oluşan iklimlendirme sistemi ele geçirildi. B.B.A., gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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