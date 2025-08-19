Evgeny Grinko Türkiye'de Konser Verecek

Dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko, yeniden Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak.

Grinko, Avrupa turnesinin ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin'de konser verecek.

Turnesine İstanbul'dan başlayacak sanatçı, 3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 4 Ekim'de İzmir, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 6 Ekim'de Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda, 7 Ekim'de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ve 8 Ekim'de Congresium Ankara'da sahne alacak.

Grinko'nun Nettwerk etiketiyle yayınlanan, Türkiye dağıtımı A.K. Müzik tarafından yapılan son albümü "Winter Moonlight", yalnızca Avrupa'da değil, Türkiye'deki dinleyiciler tarafından da ilgiyle karşılandı.

Sanatçı, önceki aylarda İspanya, İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa ve Yunanistan'ı kapsayan bir Avrupa turnesi gerçekleştirdi.