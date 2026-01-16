Haberler

Etiyopya'da öldürülen iş insanları toprağa verildi

Güncelleme:
Etiyopya'da turistik gezide silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Cengizhan Güngör, Balıkesir'in Gönen ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ETİYOPYA'da turistik gezi sırasında uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş insanı Cengizhan Güngör, Balıkesir'in Gönen ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Etiyopya'ya turistik seyahat amacıyla giden iş insanları Erdoğan Akbulak, Cengizhan Güngör ile beraberindeki 2 kişi, 12 Ocak günü sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Erdoğan Akbulak, Cengizhan Güngör ve Etiyopyalı şoför hayatını kaybederken, diğer 2 Türk vatandaşı ise başka bir araçta bulunmaları nedeniyle saldırıdan sağ kurtuldu. Olayın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, dün uçakla İstanbul'a getirilip, Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Erdoğan Akbulak'ın ve Cengizhan Güngör'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Akbulak ve Güngör için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Akbulak ve Güngör'ün ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreni sonrası Erdoğan Akbulak, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yakınları tarafından cenazesi Balıkesir'in Gönen İlçesine getirilen Cengizhan Güngör, Armutlu Mahallesi'nde bugün ikindi namazı sonrası Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi Cenaze törenine Güngör'ün ailesi ve akrabaları ile sevenleri katıldı.

