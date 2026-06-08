Etiyopya'nın 'kutsal şehri'nde yüzyıllarca süren 'sırtlan adamlar' geleneği

Etiyopya'nın Harar şehrinde, sırtlanlar ile insanlar arasındaki yüzyıllarca süren bağın sonucunda ortaya çıkan gelenek doğrultusunda, surların dışındaki vahşi yırtıcılar gece saatlerinde "sırtlan adamlar" tarafından besleniyor.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın doğusunda yer alan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi şehirde insanlarla vahşi benekli sırtlanlar arasındaki asırlık bağ, dünyadaki en dikkati çekici ortak yaşam alanı örneklerinden birini oluşturuyor.

"Jugol" olarak bilinen tarihi surlarla çevrili kutsal kentte, zifiri karanlığın çökmesiyle surların dışındaki boş alanlarda bir araya gelen ve "sırtlan adamlar" olarak adlandırılan bakıcılar vahşi yırtıcıları besliyor.

Yüzyıllardır kesintisiz süren ritüel, hem kentin ekolojik dengesini koruyor hem de bölge kültürünün en önemli simgelerinden biri olarak geleceğe taşınıyor.

Geçmiş dönemde dağlarda yiyecek bulamayarak şehre ve evcil hayvanlara saldıran sırtlanları uzak tutmak isteyen Harar halkı, surların dışına et ve yemek artıkları bırakmaya başladı.

Zamanla bu duruma alışarak insanlara saldırmayı bırakan vahşi hayvanlar, gece saatlerinde surlarda kendileri için özel yapılan kapılardan şehre girip kasap artıklarını ve çöpleri temizliyor.

Sırtlanlarla sıkı bir bağ geliştiren halk, Aşure Günü'nde de onlara özel tereyağlı lapa hazırlıyor.

Babadan oğula geçen bakıcılık geleneğini de sürdüren yerel halk, zifiri karanlıkta isimleriyle çağırdıkları sırtlanları et takılı tahta çubukları ağızlarında tutarak, turistlerin şaşkın bakışları altında besliyor. Turistlere de bu eşsiz dostluğu deneyimleme fırsatı sunuluyor.

Bu asırlık insan ile hayvan arasındaki dostluk, şehri dünya çapında doğa ve kültür turizminin en özgün destinasyonlarından biri haline getiriyor.

"Sırtlanlar şehre hiçbir zarar vermeyecek, insanlar da her gece onları besleyecek"

Bölge sakinlerinden Zinnira Abdulbasit, AA muhabirine, sırtlanlar ve Harar sakinlerinin arasındaki dostluğun temelinin nasıl geliştiğine ilişkin bilgiler içeren bir hikayeyi anlattı.

Abdulbasit, "Bir sırtlan yavrusu çiftliğe girip keçi yiyor. Sonra bir çiftçi gelip o sırtlan yavrusunu öldürüyor. Sırtlanlar gelip onun intikamını almaya başlıyorlar. Harar, kötü bir hale geliyor. Sonra insanlar, sırtlanların dilini konuşan biriyle anlaşma yapıp sırtlanlarla konuşmasını rica ediyorlar. Adam da sırtlanlarla konuşuyor. Böylece bir anlaşma yapılıyor. Anlaşma da şöyle: Sırtlanlar şehre hiçbir zarar vermeyecek, insanlar da her gece onları besleyecek." diye konuştu.

Her yıl Aşure Günü'nde sırtlanlar için lapa pişirildiğini dile getiren Abdulbasit, sırtlanlar ile insanlar arasında yapılan anlaşmaya tarafların uyduğunu belirtti.

Abdulbasit, sırtlanlar için surlardaki kapıların yanında ayrı bölümler olduğunu belirterek, "Bu anlaşmadan sonra insanlar sırtlanlara saygı duyup küçük küçük kapılar açtılar. Şu anda 3-4 yerde bunları görebilirsiniz. Sırtlanlar istedikleri saatte Harar'ın içine girip çıkıyorlar." dedi.