Etimesgut Belediyesi'ne 668 Bin Lira Çevre Cezası Kesildi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Etimesgut Belediyesi'ne açık alana bırakılan atıklar nedeniyle 668 bin 677 lira para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, ALO 181 ihbarının ardından Etimesgut ilçesindeki Yapracık Mahallesi sınırlarındaki arazide inceleme yaptı. Alanda çeşitli evsel atıklar, inşaat-yıkıntı atıkları, asfalt atıkları, park-bahçe atıkları gibi atıkların bırakıldığı, farklı noktalarda küçük çaplı yangınların da çıktığı tespit edildi. Atıkların kaldırılarak lisanslı tesislere gönderilmesi ve yeniden atık bırakılmasına müsaade edilmemesi konusunda Etimesgut Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderildi. Bildirime rağmen işlem yapmayan belediyeye söz konusu ihlale ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 668 bin 677 TL ceza kesildi.