Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyeliğine, Müsteşar Yardımcısı ve Ttk Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Benli Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

HATAY'DA 2 İL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Buna göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'ın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı görevinden alındı. Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de görevine son verilen isimler arasında yer aldı.

TTK Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan genel müdür yardımcılığına Fazlı Uncu getirildi. Uncu, daha önce Karadon Müessese Müdürü iken TTK Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekaleten atanmıştı.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR'DA 3 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcıları Hasan Kanca, Muhammed Çolak ve Mustafa Bulut, görevlerinden alındı.

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE MUSTAFA KAYHAN GETİRİLDİ

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Kayhan atandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Cemal Çalık, görevinden alındı. Çalık'tan boşalan Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine İbrahim Sarıtosun getirilirken açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı'na da Ahmet Kalkan atandı.

TÜİK ANKARA BÖLGE MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ankara Bölge Müdürü Hakan Yurttutan görevinden alınırken Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne Ahmet Şahabi Erturhan, Hatay Bölge Müdürlüğü'ne Altan Altanlar, Kocaeli Bölge Müdürlüğü'ne ise Mehmet Memiş getirildi.

ETİ MADEN İŞLETMELERİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE, MÜSTEŞAR YARDIMCISI VE TTK YÖNETİM KURULU ÜYESİ ZAFER BENLİ ATANDI

