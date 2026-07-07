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NATO ANKARA ZİRVESİ - Estonya Başbakanı Michal: "Muhtemelen İskandinav veya Baltık'ta Türkiye için en iyi ortaklarız"

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Estonya Başbakanı Kristen Michal, NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, ülkesinin İskandinav ve Baltık bölgesinde Türkiye'nin en iyi ortağı olduğunu belirtti. Savunma sanayisi işbirliğine vurgu yapan Michal, Türkiye'ye hava güvenliği katkıları için teşekkür etti.

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER/ZEYNEP KATRE ORAN/BEKİR AYDOĞAN - Estonya Başbakanı Kristen Michal, "Büyüklüğümüz göz önüne alındığında, muhtemelen İskandinav veya Baltık'ta Türkiye için en iyi ortaklarız." dedi.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Michal, NATO Zirvesi ve Estonya-Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Ankara ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin müttefiklerin birlik ve dayanışmasını göstermesi açısından kritik olduğunu söyleyen Michal, "Ankara Zirvesi son derece önemli çünkü zirve kapsamında 'Müttefikler birlikte hareket ediyor' mesajı veriliyor." ifadesini kullandı.

Zirvenin Estonya açısından tarihi önemine dikkati çeken Michal, ülkesinin 2004'te ittifaka katılmasının hemen ardından aynı yıl Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesine katıldıklarını hatırlattı.

Michal, "Savunma harcamalarının ve yatırımların artırılması, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve savunma sanayisinin geliştirilmesi de zirvenin önemli başlıkları arasında yer alıyor." dedi.

Estonya ile Türkiye'nin NATO bünyesinde güçlü ortaklar olduğunu kaydeden Michal, Türkiye'nin Estonya ve Baltık ülkeleri hava güvenliğine sağlayacağı katkı dolayısıyla teşekkür etti.

Michal, Türkiye ile savunma sanayisi alanında yakın işbirliği yürütüldüğünü ve ortaklığın giderek güçlendiğini vurgulayarak, "Türkiye savunma sanayisiyle çok iyi bir işbirliğimiz var. Türk şirketleri Estonya'da da üretim yapıyor. Bu nedenle Estonya'nın Türkiye için iyi bir ortak olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Muhtemelen İskandinav veya Baltık'ta Türkiye için en iyi ortaklarız"

Michal, "Şu anda Estonya'nın, zırhlı araçlarınız için bir referans ülke gibi olduğunu söyleyebilirim. Bahsedildiği gibi, Nurol Makina, ARCA zırhlı araçlar kullanıyoruz ve iyi iş çıkarıyorlar, ordumuz onlardan oldukça memnun. Onları farklı rollerde kullanıyoruz." diye konuştu.

"Ayrıca, ARCA Savunma, savunma sanayi parkımızda bu tür üretim yapacak, 155 kalibre mühimmat." ifadelerini kullanan Michal, "Büyüklüğümüz göz önüne alındığında, muhtemelen İskandinav veya Baltık'ta Türkiye için en iyi ortaklarız." dedi.

Ankara Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Michal, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ankara Zirvesi'nin, müttefiklerin birlik içinde olduklarını, güçlü olduklarını ve düşmanlarımızın, örneğin Rusya'nın ve diğer herkesin, NATO'ya ve müttefiklerine karşı durma hatasını yapmayacaklarını söylediği bir zirve olarak tarihe geçmesini ve hatırlanmasını umuyorum. Dolayısıyla beklentiler yüksek."

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
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