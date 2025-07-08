Estonya Başbakanı Michal: Rusya NATO'ya Üye Olmayı Etkilememeli

Estonya Başbakanı Kristen Michal, Rusya'nın NATO'ya kimin üye olacağı konusuna karışamayacağını ifade etti.

Michal, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de mevkidaşı Andrej Plenkovic tarafından karşılandı.

Heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Michal, NATO kararları doğrultusunda ülkesinin savunma harcamalarını arttıracağını belirterek, gerekçe olarak "Rus tehdidi" altında bulunduklarını söyledi.

Ukrayna'da savaşın durması için Rusya'nın saldırganlığından vazgeçmesi gerektiğini kaydeden Michal, "Rus kuvvetleri Ukrayna'da öldürmeyi durdurduğunda savaş sona erer, çok basit. Bu olmazsa olmaz bir şarttır." dedi.

Michal, kimlerin birliğe üye olacağına NATO'nun karar verdiğini ve Rusya'nın bu sürece karışamayacağını sözlerine ekledi.

"Hırvatistan'ın pozisyonu, barıştan yanadır"

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ise Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'nın gücünü arttırmak istediklerini söyledi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki barış çabasını da desteklediklerini vurgulayan Plenkovic, şöyle devam etti:

"Bu çabalar, Rusya tarafından yasa dışı olarak işgal edilen, ilhak edilen bölgelerinin, Kırım, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya gibi yerlerin Rus toprağı olarak tanınmamasını içeren adil bir barışla sonuçlanmalıdır."

Avrupa Birliğinin (AB) genişlemesi konusunu da görüştüklerini dile getiren Plenkovic, Bosna Hersek'i AB üyeliği konusunda desteklediklerini belirtti.

Ukrayna'nın NATO üyeliğinin şu anda gerçekçi olmadığını kaydeden Plenkovic, "Hırvatistan'ın pozisyonu, barıştan yanadır. Ancak bu barış süreci yasa dışı saldırganlığın, işgalin, sahte referandumların, uydurma ilhakların ve Rusya'nın anayasal sistemine katılan bölgelerin tanınmasıyla sonuçlanırsa, bu uluslararası hukukun ve küresel yönetişim ilkelerinin ağır bir yenilgisi olur." diye konuştu.