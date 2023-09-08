ESREA Uluslararası Yetişkin Eğitimi Konferansı Yeditepe Üniversitesi'nde başladı

Almanya, İspanya, Yunanistan, Polonya, Sırbistan, İsveç, ABD gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'den de birçok katılımcının yer aldığı konferansın açılışı Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleşti. Açılışta, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Aydın, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Onur Seçkin, ESREA Küresel ve Yerel Arasında Yetişkin Öğrenmesi ve Topluluklar ağı yürütücüsü Dr. Rob Evans ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Aydın, konferansın Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu belirterek krizler ortasında yetişkin eğitiminin küresel ve yerel anlamda bazı sorunlarla baş edebilmek için gerekli olduğunu söyledi.

"PORTEKİZ'DE BAŞLAYAN SERÜVENİN 13'ÜNCÜSÜNÜ BURADA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Onur Seçkin, ESREA adlı topluluk ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Avrupa yetişkin eğitimcilerini bir araya getiren topluluk ESREA, farklı ülkelerden olmak üzere yüzlerce üyeyi içinde bulunduruyor. ESREA'da aktif yurttaşlıktan, yaşlıların eğitimine odaklanan çalışmalara; iş yerinde öğrenmeden yetişkin eğitim politikalarına ilişkin araştırmalara kadar birçok farklı çalışmalara odaklanan alt gruplar mevcut. Türkiye'de yaptığımız bu konferans, Küresel ve Yerel Arasında Yetişkin Öğrenmesi ve Topluluklar ağının bir konferansıdır. 2006'dan bu yana Portekiz'de başlayan serüvenin 13'üncüsünü burada gerçekleştiriyoruz. Yeditepe Üniversitesi'nin bu konferansa ev sahipliği yapması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bir hayal mi acaba diye başladığımız programı bugün gerçek kılıyoruz ve çok mutluyuz."

"YAKLAŞIK 60 KATILIMCI İLE 3 GÜN BOYUNCA ÇOK YOĞUN BİR ŞEKİLDE TARTIŞMALAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Konferansın uluslararası yetişkin eğitimi alanına özel bir konferans olduğunu kaydeden Seçkin, Almanya, İspanya, Yunanistan, Polonya, Sırbistan, İsveç, ABD gibi birçok ülkenin yanı sıra Türkiye'den de çok fazla sayıda katılımcı konferansta yer aldı. Perşembe günü başlayan ve 3 gün devam edecek bu konferans ülkemizin de yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme alanında birikimini kapsayan bir konferans olacak. Birçok bilim insanını, akademisyeni, araştırmacıyı burada birleştiriyoruz. Yaklaşık 10 farklı ülkeden 60'a yakın katılımcı ile 3 gün boyunca çok yoğun bir şekilde tartışmalar sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"2023 YILINDAYIZ VE HALA MİLYONLARCA OKUMAZ YAZMAZ VAR"

Dünyada pandemi, iklim, deprem, sel, yangın gibi birçok kriz ile baş edilmeye çalışıldığının altını çizen Seçkin, konferansın ana temasının bu krizlerin ortasında yetişkin eğitiminin önemine değinmek olduğunu söyledi. Seçkin, sözlerine şöyle devam etti:

"Konferansın ana teması olarak 'Krizler ortasında yetişkin eğitimi' konusunu seçtik. Krizlerin ortasında yaşıyoruz. Böyle bir dönemde krizlere etkili yanıtlar sunabilmek için insan ve toplumların iyi hallerini güçlendirmek için bizim daha fazla eğitime ihtiyacımız var. Bu bağlamda örgün eğitim tek başına yetmiyor. Kendisini geliştirme ihtiyacı hisseden, mesleki eğitim, sosyal, kültürel ve toplumsal gelişim noktasında ihtiyaçları olan milyonlarca insan var dünyada. 2023 yılındayız ve hala milyonlarca okumaz yazmaz var. Bu tabloya baktığımızda ise gördüğümüz şey krizler ve bu koşullar altında toplumları güçlendirecek bir adım olarak yetişkin eğitimi çok önemlidir. Bu yüzden böyle bir tema ile biraraya geldik."

Konferansın içeriğinden de bahseden Seçkin, "Çok zengin bir konferansımız var. Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası konferans salonlarında 3 gün boyunca devam edecek program kapsamında, açılış konuşmalarının ardından önemli bir maraton başlıyor. 3 konferans salonlarımızın her birinde ayrı ayrı araştırma verileri sunulacak, tartışılacak. 3 gün boyunca toplamda dünyanın farklı bölgelerinden toparlanan verilerle ortaya konulmuş 40 bilimsel araştırma burada tüm katılımcılar ile tartışılacak" dedi.

"ESREA, 13 FARKLI ARAŞTIRMA AĞINI KAPSIYOR"

ESREA Küresel ve Yerel Arasında Yetişkin Öğrenmesi ve Topluluklar ağı yürütücüsü Dr. Rob Evans ise "13 farklı araştırma ağını kapsayan araştırma topluluğu ESREA'nın, çok farklı ülkelerde Avrupa bağlamında en geniş coğrafi terimlerle akademisyenler, araştırmacılar arasında iş birliği sağlamak, yetişkin ve sürekli eğitimin tüm alanlarında araştırmaların geliştirilmesi ve sonuçların yaygınlaştırılmasını sağlamak, araştırmacıların mesleki gelişimine sürekli destek olmak ve diğer kuruluşlarla ilişkiler kurmak gibi temel hedefleri vardır" diye konuştu.

"DÜNYADA KÜRESEL VE YEREL DÜZEYLERDE ÇOK FARKLI KRİZLER OLDU"

Dr. Evans, sözlerine şöyle son verdi:

"Dünyada yerel ve küresel düzeyde çok farklı krizler oldu ve olmaya da devam ediyor. Örneğin Türkiye'de deprem gerçeğini, krizini yaşadık. Eğitim bilimciler olarak görevimiz de bu tür krizlerin etkilerini, sonuçlarını kavrayıp bir bundan sonra nasıl baş edilebileceğini araştırmak ve bu çalışmaların bulgularını yaygınlaştırmaktır. Konferansın Yeditepe Üniversitesi'nde yapılmasının yeni ve genç araştırmacıları teşvik etmek, mesleğe yeni atılacak üniversite öğrencilerini cesaretlendirmek açısından çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum."