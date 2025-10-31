Esra Dermancıoğlu'nun Yeni Oyunu 'İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim' Prömiyer Yaptı

??????? Esra Dermancıoğlu'nun hem yazıp yönettiği hem de başrolünü Deniz Karaoğlu ile paylaştığı yeni oyunu "İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim"in prömiyeri, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Platinum Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Yapımcılığını Satsuma adına Alara Hamamcıoğlu Bayraktar'ın, müziklerini ise Jamal Aliyev'in üstlendiği oyun, dramla kara komediyi bir araya getiriyor.

Prömiyer öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Esra Dermancıoğlu, oyunun evli bir çiftin hikayesini anlattığını belirterek, "Oyun hem bir evlilik hikayesine hem de aileden kalan duygusal mirasa odaklanıyor. Başlangıçta bir aldatma söz konusu. Bu aldatmaya maruz kalan kadın da bir iç yolculuğa çıkıyor. Söz konusu içsel yolculuk, zamanla bir keşfe dönüşüyor. Oyundaki önemli temalardan birisi de dijitalleşme. Oyun bütün bu süreçle birlikte dijitalleşmenin de hayatımıza yaptığı etkiyi anlatmaya çalışıyor." dedi.

"Oyun, kahramanımızın yaşadığı yalnızlaşma ve içe kapanmanın hikayesini izleyiciye sunuyor"

Dermancıoğlu, içinde bulunulan zaman diliminde her şeyin çok hızlandığına dikkati çekerek, "Bizler, bugünün dünyasında her şeyin çok hızla aktığı, sessizliğin bozulduğu ve dokunmanın yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. Oyundaki karakterimizin içsel yolculuğu da onu kendisini kapatmaya, sessizleşmeye götürüyor. Oyun, kahramanımızın yaşadığı yalnızlaşma ve içe kapanmanın hikayesini izleyiciye sunuyor." ifadelerini kullandı.

Oyunun otobiyografik bir karaktere sahip olmadığının altını çizen Esra Dermancıoğlu, şöyle devam etti:

"Kendimde çok karşılaştığım ve birbiriyle zıt olan fikirleri yazmaya çalıştım. Bir yazar olarak kendi fikirlerinizi oluştururken bu karşıtlıkları sürece katmak zorundasınız. Hikayenin başında kahramanımızdan, 'ten bir tuzaktır' ifadesini duyarız. Bu benim gerçekten de katıldığım bir fikir. İçinde bulunduğumuz dönemde sanatın yerine görüntünün ön plana çıktığını görüyoruz. Bu da bedenin kapanmasına yol açıyor. Oyun bir bakıma bu geri çekilmenin boyutlarını gözler önüne seriyor."

"Kadınları hem duyamıyor hem de duymak istemiyoruz"

Dermancıoğlu, son dönemde yaşanan sorunların başında insanların birbirini dinlememesinin geldiğine değinerek, "Ben, 'kadınların sessizliği' nitelemesine katılmıyorum. Suçu kadınların üstüne atmaya gerek yok. Kadınları hem duyamıyor hem de duymak istemiyoruz. Oysa yapmamız gereken sadece dinlemek. Dinlemek için de biraz durmak şart. Ne yazık ki şu an dünyamızda çok ses var ve bu durum ise gerçek bir dinlemenin önüne geçiyor." diye konuştu.

Tiyatronun Kovid-19 salgını sonrasında yükselişe geçtiğini söyleyen Dermancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ben kendisine güvenen her oyuncunun tiyatro yapması gerektiğine inanıyorum. Tiyatro yapan insanların popüler olup olmadığı burada önemli değil. Tiyatro yapmak ne yazık ki gerçekten zor. 'Tiyatro yapan aç kalır.' cümlesine bu anlamda katılıyorum. Çünkü burada sektörler arasındaki fark çok büyük. Örneğin televizyon söz konusu olduğunda çok büyük rakamlar var. Tiyatroda prodüksiyonlar gerçekten de çok masraflı. Büyük şirketlerin tiyatroya destek vermesini olumlu buluyorum."

"İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim" oyununun ses tasarımına Ozan Yılmaz, ışık ve sahne tasarımına ise Cem Yılmazer imza attı.