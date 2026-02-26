Espiye'den kısa kısa

Giresun'un Espiye ilçesindeki anaokulunda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği düzenledi.

Nene Hatun Anaokulunca organize edilen etkinlikte, İbrahimşeyh Köyü Camisi'nde öğrencilere oruç, iftar ve sahur kavramları ile caminin bölümleri hakkında bilgiler verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, yaptığı açıklamada, öğrencilerin etkinlikte hem ramazanı hem de camiyi yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.

Ramazan konulu konferans verildi

Espiye Müftülüğünce liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik ramazan konulu konferanslar düzenlendi.

Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Murat Şahin ile Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip liselerindeki konferanslarda, ramazanın manevi iklimi, orucun bireysel ve toplumsal hayata katkıları, irade eğitimi ve nefis terbiyesi konuları ele alındı.