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Giresun'da fındık hasadı öncesi kemençeli etkinlik

Giresun'da fındık hasadı öncesi kemençeli etkinlik
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Giresun'un Espiye ilçesinde yarın başlayacak fındık hasadı öncesinde Taflancık köyünde kemençe eşliğinde temsili hasat etkinliği düzenlendi. Kaymakam Ahmet Kavanoz, fındığın bölgenin en önemli geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak yeni sezonun bereketli olmasını diledi. Etkinliğe belediye başkan yardımcısı, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde yarın başlayacak fındık hasadı öncesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Taflancık köyünde kaymakamlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Ziraat Odasınca düzenlenen etkinlikte kemençe eşliğinde bahçeye giren katılımcılar temsili fındık hasadı yaptı.

Kaymakam Ahmet Kavanoz, yaptığı konuşmada, fındığın bölgenin en önemli geçim kaynağı olduğunu vurguladı.

Yeni sezonun hayırlı olmasını temenni eden Kavanoz, hasadın üreticilere, ilçeye ve bölgeye bereket getirmesini diledi.

Espiye Müftüsü Haki Özgül tarafından dua edilen etkinliğe, Espiye Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güven, Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp, İlçe Emniyet Müdürü Muhammet Alışkan, İlçe Jandarma Komutanı Kubilay Bayındır, Ziraat Odası Başkanı Raif Uçar ile fındık üreticileri katıldı.

Kaynak: AA
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