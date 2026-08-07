Giresun'da fındık hasadı öncesi kemençeli etkinlik

Giresun'un Espiye ilçesinde yarın başlayacak fındık hasadı öncesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Taflancık köyünde kaymakamlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Ziraat Odasınca düzenlenen etkinlikte kemençe eşliğinde bahçeye giren katılımcılar temsili fındık hasadı yaptı.

Kaymakam Ahmet Kavanoz, yaptığı konuşmada, fındığın bölgenin en önemli geçim kaynağı olduğunu vurguladı.

Yeni sezonun hayırlı olmasını temenni eden Kavanoz, hasadın üreticilere, ilçeye ve bölgeye bereket getirmesini diledi.

Espiye Müftüsü Haki Özgül tarafından dua edilen etkinliğe, Espiye Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güven, Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp, İlçe Emniyet Müdürü Muhammet Alışkan, İlçe Jandarma Komutanı Kubilay Bayındır, Ziraat Odası Başkanı Raif Uçar ile fındık üreticileri katıldı.

Kaynak: AA