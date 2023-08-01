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Esneyurt'ta Tekel Bayiine Silahlı Saldırı: 2 Ölü

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Esneyurt'ta yaşanan silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Olaya ait yeni görüntüler ve detaylar ortaya çıktı. Görüntülerde, ölen kişinin ağabeyi tarafından saldırganın bacağından vurulduğu görülüyor.

ESENYURT'ta, iki kişinin öldüğü tekel bayiine yapılan silahlı saldırı ile ilgili yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 ay öncesine ait görüntüde, ölen Yunus Emre Erzen ağabeyi, Mehmet Erzen'in tekel bayiine gelen Murat Özer'in kardeşi Servet Özer'le tartıştığı ve sonrasında tabancayla bacağından vurduğu görülüyor. Bu sırada tekel bayiinde bulunan baba Cantürk Erzen ise Servet Özer'i yaralı halde dışarıya atıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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