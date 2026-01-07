Haberler

DSİ, Eskişehir ve Kütahya'da toplulaştırma çalışmalarına devam ediyor

DSİ, Eskişehir ve Kütahya'da toplulaştırma çalışmalarına devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Eskişehir ve Kütahya'da yerleşim yerlerinin toplulaştırma çalışmalarını tamamladı. Yapılan açıklamada, yeni tapuların vatandaşlara teslim edildiği, tarım için önemli avantajlar sağlandığı ifade edildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir ve Kütahya'da yerleşim yerlerini toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada Eskişehir Mahmudiye ve Kütahya Çavdarhisar ilçelerine bağlı 3 yerleşim yerinin tapularına kavuştuğu belirtildi.

Toplulaştırma çalışmalarının, Türkiye'deki tarım için oldukça önemli olduğu belirtilen açıklamada, parsellerin büyütülürek, her parselin yola ve suya kavuşturulduğu, bu sayede kamu ile sulama yatırımı maliyetlerinin düştüğü, modern sulama metotlarının uygulanması kolaylaştığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, tapuların düzenlenen törenle vatandaşlara teslim edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"DSİ 3. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Eskişehir Mahmudiye ve Sivrihisar Arazi Toplulaştırma ve TİGH ile Kütahya Çavdarhisar Arazi Toplulaştırma ve TİGH projeleri kapsamında tescili tamamlanan Mahmudiye Doğanca Mahallesi ile Çavdarhisar Tepecik ve Zobu köylerinde toplulaştırma sonucunda oluşan yeni tapular düzenlenen tapu teslim törenleri ile vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. Eski parsel sayısı 6 bin 857'den, toplulaştırma sonrası yeni parsel sayısı 4 bin 937'ye düşmüş, toplulaştırma oranı da yüzde 34 olarak gerçekleşmiştir. İlgili yerleşim yerlerinde bugüne kadar 2025 yılı fiyatlarına göre 53 milyon lira yatırım yapılmış ve projeden 1951 hak sahibi yararlanmıştır."

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş'tan beklenmedik karar! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor

WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu
İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi, tüm hava sistemi değişecek