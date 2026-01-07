DSİ, Eskişehir ve Kütahya'da toplulaştırma çalışmalarına devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir ve Kütahya'da yerleşim yerlerini toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada Eskişehir Mahmudiye ve Kütahya Çavdarhisar ilçelerine bağlı 3 yerleşim yerinin tapularına kavuştuğu belirtildi.

Toplulaştırma çalışmalarının, Türkiye'deki tarım için oldukça önemli olduğu belirtilen açıklamada, parsellerin büyütülürek, her parselin yola ve suya kavuşturulduğu, bu sayede kamu ile sulama yatırımı maliyetlerinin düştüğü, modern sulama metotlarının uygulanması kolaylaştığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, tapuların düzenlenen törenle vatandaşlara teslim edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"DSİ 3. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Eskişehir Mahmudiye ve Sivrihisar Arazi Toplulaştırma ve TİGH ile Kütahya Çavdarhisar Arazi Toplulaştırma ve TİGH projeleri kapsamında tescili tamamlanan Mahmudiye Doğanca Mahallesi ile Çavdarhisar Tepecik ve Zobu köylerinde toplulaştırma sonucunda oluşan yeni tapular düzenlenen tapu teslim törenleri ile vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. Eski parsel sayısı 6 bin 857'den, toplulaştırma sonrası yeni parsel sayısı 4 bin 937'ye düşmüş, toplulaştırma oranı da yüzde 34 olarak gerçekleşmiştir. İlgili yerleşim yerlerinde bugüne kadar 2025 yılı fiyatlarına göre 53 milyon lira yatırım yapılmış ve projeden 1951 hak sahibi yararlanmıştır."