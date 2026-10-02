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Eskişehir Tepebaşı'nda iki otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı

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Eskişehir Tepebaşı'nda iki otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı ve polis inceleme başlattı.

ESKİŞEHİR'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. B.A. yönetimindeki 26 AIY 556 plakalı otomobil ile yan sokaktan gelen M.A.Y. idaresindeki 61 AIT 569 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan otomobillerden biri, kaldırımda yürüyen K.C.'ye ve park halindeki 06 BPS 339 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücülerinden B.A. ile araçtaki S.A., B.A. ve S.M., diğer otomobil sürücüsü M.A.Y. ve araçta bulunan O.B. ile yaya K.C. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1'i çocuk 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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