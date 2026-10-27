Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Sivrihisar'da tır drenaj kanalına devrildi, sürücüsü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Sivrihisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, Kaymaz Mahallesi mevkisinde drenaj kanalına devrildi; sürücü yaralandı. Yaralı sürücü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, tır çekiciyle kaldırıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, drenaj kanalına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Cüneyt K. (41) idaresindeki 06 DFK 223 plakalı tır, Eskişehir-Ankara kara yolu Kaymaz Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu drenaj kanalına devrildi.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Devrilen tır, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Meteoroloji'den yeni uyarı! 4 kişinin can verdiği Antalya da listede

Meteoroloji'den yeni uyarı! 4 kişinin can verdiği ilimiz de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayrılık an meselesi! İşte koltuğuna oturması muhtemel 3 isim

Ayrılık an meselesi! İşte koltuğuna oturması muhtemel 3 isim

Ballon d'Or 2026 sahibini buldu! Harry Kane, ödülü 25 yıl sonra İngiltere'ye taşıdı

25 yıllık hasret bitti! Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum

Volkan bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Samsun'daki satırlı cinayet davasında aile birbirini suçladı! Anne, baba ve oğula müebbet istendi

Anne, baba ve oğul mahkemede birbirini suçladı! Satır kimdeydi?
8 yaşındaki kız polise gidip annesini şikayet etti! Şiddet ve dilendirme iddiasıyla gözaltına alınan anne serbest bırakıldı

Minik kız polise gidip annesini şikayet etti! İddialar ağır
38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı

38 kişiyi öldürüp yiyen cani yakalandı! Fotoğrafını servis ettiler
Netanyahu'ya yakın kanalda seçim günü Tel Aviv'e nükleer saldırı senaryosu

Netanyahu'ya yakın kanalda seçim günü ekrana bu görüntü verildi