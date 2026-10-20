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Eskişehir Odunpazarı'nda denetimde 9 araca 552 bin 846 lira ceza kesildi

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Erenköy Mahallesi'nde 70 polisin görev aldığı denetimde 230 kişi ve 102 araç kontrol edildi; kusurlu 9 aracın sahibine 552 bin 846 lira ceza yazıldı, bıçak taşıyan 1 kişiye işlem yapıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Erenköy Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde, 70 polis görev aldı.

Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde, 230 kişi ve 102 araç kontrol edildi.

Kusurlu bulunan 9 aracın sahibine farklı maddelerden toplam 552 bin 846 lira para cezası yazıldı.

Ayrıca üzerinde bıçak olduğu belirlenen 1 kişiye de ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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