Eskişehir Odunpazarı'nda denetimde 9 araca 552 bin 846 lira ceza kesildi

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Erenköy Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde, 70 polis görev aldı.

Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde, 230 kişi ve 102 araç kontrol edildi.

Kusurlu bulunan 9 aracın sahibine farklı maddelerden toplam 552 bin 846 lira para cezası yazıldı.

Ayrıca üzerinde bıçak olduğu belirlenen 1 kişiye de ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA