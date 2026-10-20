Eskişehir Odunpazarı'nda denetimde 9 araca 552 bin 846 lira ceza kesildi

Eskişehir Odunpazarı'nda denetimde 9 araca 552 bin 846 lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Erenköy Mahallesi'nde 70 polisin görev aldığı denetimde 230 kişi ve 102 araç kontrol edildi; kusurlu 9 aracın sahibine 552 bin 846 lira ceza yazıldı, bıçak taşıyan 1 kişiye işlem yapıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Erenköy Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde, 70 polis görev aldı.
Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde, 230 kişi ve 102 araç kontrol edildi.
Kusurlu bulunan 9 aracın sahibine farklı maddelerden toplam 552 bin 846 lira para cezası yazıldı.
Ayrıca üzerinde bıçak olduğu belirlenen 1 kişiye de ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA