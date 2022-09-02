Eskişehir gündem: Eskişehir'de AK Parti'li kadınlar ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, ekibiyle ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Sivrihisar ilçesini ziyaret eden Ünalır ve beraberindekiler, ilk olarak ilçe pazarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Ev ziyaretlerinin ardından Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'yü makamında ziyaret eden Ünalır, ziyaretlerine ilişkin açıklamasında, saha çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Ünalır, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde 2023 hedeflerimiz için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu bağlamda Nasreddin Hoca'nın şehri şirin ilçemiz Sivrihisar'ı ziyaret ettik. İlçemizde AK belediyecilik farkı ve vizyonu net bir şekilde kendini belli ediyor. Başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum.

'Gönül Seferberliği' programlarımız kapsamında ilçe pazarını ziyaret ettik ve sonrasında kıymetli hemşehrilerimizin hanelerine misafir olduk. Vatandaşlarımızın taleplerini not ederek, Belediye Başkanımız Hamid Yüzügüllü ile çözüm önerilerimizi değerlendirdik. Ardından girişimci kadınlarımızın işletmelerini ziyaret ederek, ürettikleri yöresel lezzetlerin tadına bakma fırsatı da bulduk. Kadınlarımızın emeklerinin karşılığını almaları gerçekten gurur verici. İçtenlikleri ve samimi sohbetleri için Sivrihisarlı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum."