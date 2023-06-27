Eskişehir'deki kurban satıcıları zorluklarla mücadele ediyor

Eskişehir'deki kurban satıcıları: "Burada adeta eziyet çekiyoruz"

Kurban satıcıları: "Elektrik yok, kesim alanı yok, duş kabinleri yetersiz, yenilik yok, geriye gitme var"

Besici Mehmet Ali Günaydın ;

"Alan fiyatları geçtiğimiz seneye göre neredeyse yüzde 250 arttı, ama sıkıntılar aynen devam ediyor"

"Her sene aynı sıkıntı, biz 8-10 senedir buradayız"

Besici Ercan Özer;

"Hayvan pisliğinin içinde yatıyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kurbanlıklarını satmak için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'na gelen besiciler, satış alanın yıllardır geliştirilmediğini, ilgilenen kimsenin olmadığını ve her yıl adeta aynı eziyeti çektiklerini söyledi.

Besiciler, alışverişini son günlere bırakan müşterilerini beklemeye başladı. Eskişehir'de Tepebaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'nde kurulan pazara hayvanlarını getiren besiciler, pazar alanında yaşanan zorluklardan ve yıllardır geliştirilmemesinden yakındı. Hayvan sahiplerine belli bir ücret karşılığında tahsis edilen alan fiyatlarının geçtiğimiz seneye göre neredeyse yüzde 250 arttığını dile getiren besiciler; yatacak yer, duş kabini, elektrik hattı, yetersiz ve küçük padok gibi sorunların yıllardır düzeltilmediğini, çevredeki kirliliğin de giderilmediğini dile getirdi. Pazar alanında kesim yeri olmamasının hem besiciler hem de müşteriler için sorun teşkil ettiğinin altını çizen vatandaşlar, "En az bir hafta burada kalıyoruz, ne elektrik var ne yatacak yer. Affedersiniz hayvan pisliği içinde yatmak zorunda kalıyoruz, duş almaya kalksak o da yetersiz. Üstelik burada kesim alanı olmaması işlerimizi etkiliyor" dedi.

"Belediyenin buraya bir kesim alanı yapması gerekiyor"

Hayvan pazarı alanında kesim alanı olmamasının satıcı ve müşterileri sıkıntıya soktuğunu dile getiren besici Mehmet Ali Günaydın, vatandaşların hayvanı götürmekte ve barındırmakta sorun yaşadıklarını söyledi. Bayram sabahında hayvanını teslim eden bazı vatandaşların ise bölgeye yakın gölgeliklerde kesim yaptığını, bu sebeple mağdur olduklarını belirten Günaydın, "Belediyenin buraya bir kesim alanı yapması gerekiyor. Burası çok büyük bir alan, dışarıya 3-5 tane kesim yeri yapılsa hem satan hem alan hem de kesecek olan rahat edecek. Yani insanlar mağdur olmayacak. İnsanlar burada mağdur oluyor, gidiyorlar, kavak ağaçlarının yanında hayvan kesiyorlar. Su yok, bir şey yok, yani buraya belediyenin bir kesim yeri yapması gerekiyor. Her sene aynı sıkıntı, biz 8-10 senedir buradayız. Kesim alanı yapılsa kurbanını alan da satan da faydalanacak. Her şey güzel, kolay ve temiz olacak. Bayramın birinci günü kavakların yanında hayvan kesiyorlar, hoş değil. Kokuyor, su yok, müşteri burada rezil oluyor. Zor bir şey değil, 3 tane kasap getirecek buraya, su fayans tamam bitti bu kadar" dedi.

"Yazık hayvan pisliğinin içinde yatıyoruz"

Kendilerine tahsis edilen alan ücretinin kat kat artmasına rağmen hizmette ilerleme olmadığını söyleyen bir başka besici Ercan Özer, burada adeta eziyet çektiklerini dile getirdi. Yaklaşık 8 yıldır buraya gelerek hayvan sattığını ifade eden Özer, "Burada elektrik yok. Bir elektrik priz koymaları lazım, telefonlarımızı şarj edemiyoruz. Bu, buradaki en büyük sıkıntılardan biri oluyor. Üretici hayvanını bırakıp gidiyor, çay ocağında telefon şarj etmeye çalışıyor. Bu adamların hayvanları bile çalınabilir. Alan kiraları çok pahalı, geçen yıl yaklaşık 2 bin liraya tutmuştuk, bu sene 7 bin 500 liradan tuttuk. Buraya 150 hayvan getirdim, belediye sadece iki yer satıyor, üçüncüyü satmıyor. Benim 150 hayvanım var, 2 yer satıyor. Yatacak yer yok, alanların arasında yatıyoruz. Akşam geldiğin zaman gör buradakilerin hepsi derbeder oldu. Yazık, hayvan pisliğinin içinde yatıyoruz. Duş kabini, banyo yeri bir tane var, bir tane de dışarı var. Dışarıda da esnaf var oradakiler de insan. Oradaki adamlara da bir tane duş kabini lazım oluyor. Ben 8 senedir hayvan pazarına geliyorum, yenilik yok, geriye gitme var" şeklinde konuştu.