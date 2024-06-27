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Eskişehir'deki çöp ev temizlendi ve dezenfekte edildi

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan çöp ev, belediye ekipleri tarafından temizlenerek dezenfekte edildi. Odunpazarı Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, çöp biriktirilen evi temizlemek için çalışma başlattı. Ekipler, kapıyı açmayan ev sahibinin izniyle içeri girerek çöpleri topladı ve evi dezenfekte etti.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki çöp ev, belediye ekiplerince temizlenerek dezenfekte edildi.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Mahallesi Lale Bahçesi Sokağı'ndaki B.K'ye ait çöp biriktirilen evi, İl Hıfzıssıhha Kurulu ve mahkeme kararıyla temizlemek için çalışma başlattı.

Ekipler, B.K'nin kapıyı açmaması üzerine içeri polis nezaretinde çilingirle girdi.

Çürümüş gıda, giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpleri toplayan ekipler, dezenfekte çalışması yaparak B.K'ye evin yeni anahtarını teslim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Odunpazarı Belediyesi Odunpazarı Eskişehir Zabıta Çevre Yaşam Güncel Haberler

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