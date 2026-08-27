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Eskişehir'de yükümlüler okulları yaz tatilinde yeniledi

Eskişehir'de yükümlüler okulları yaz tatilinde yeniledi
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Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kamu yararına çalışma kapsamında yükümlülerin yaz tatilinde okullardaki çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Tepebaşı'ndaki Namık Kemal Ortaokulu'nda iç ve dış cepheler ile bahçe demirleri boyandı, tadilat ve temizlik yapıldı.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen kamu yararına çalışma kapsamında, yükümlülerin yaz tatili döneminde okullardaki çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı ilçesinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu'nda çalışma gerçekleştiren yükümlüler, okulun iç ve dış cepheleri ile bahçe demirlerini boyadı.

Okulda ayrıca çeşitli tadilat ve temizlik çalışmaları da yapıldı.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün, yükümlülerin topluma yararlı faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak amacıyla kamu yararına çalışma uygulamalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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