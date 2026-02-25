Haberler

Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Z.K., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

H.D. idaresindeki 54 FF 007 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Z.K.'ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
