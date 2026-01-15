Haberler

Eskişehir'in İnönü ve Mihalgazi ilçelerindeki hükümet konağı inşaatları sürüyor

Eskişehir'in İnönü ve Mihalgazi ilçelerinde hükümet konağı inşaatları hızla sürerken, Vali Hüseyin Aksoy, binaların yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Ayrıca, Alpu ve Tepebaşı ilçelerinde de yeni kaymakamlık binaları yapılacağı belirtildi.

Eskişehir'in İnönü ve Mihalgazi ilçelerinde hükümet konağı inşaatları devam ediyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, gazetecilere, inşaatların tamamlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Söz konusu binaların ihalelerinin 3 Nisan 2025'te yapıldığını dile getiren Aksoy, "İnönü Hükümet Konağı binası yüzde 25, Mihalgazi Hükümet Konağı binası ise yüzde 18'lik seviyeye ulaşmış durumda. Her 2 kaymakamlık binasının da yıl içinde tamamlanarak hizmete girmesi beklenmektedir." dedi.

Alpu ve Tepebaşı kaymakamlıkları için de yeni binalar inşa edilecek

Aksoy, Alpu ilçesine de yeni bir hükümet konağı binası yapılması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Bu bina için de ihale sürecinin tamamlandığını kaydeden Aksoy, "Ayrıca yer teslimi de yükleniciye yapılmıştır. Bunun da önümüzdeki süreçte inşaatının devam etmesi ve Eskişehir'in ihtiyaç duyduğu kaymakamlık binalarının 3'ünün bu süreç içinde tamamlanması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.

Aksoy, Tepebaşı Kaymakamlığı için de yeni bir bina inşa edileceğini, inşaat için gerekli arazinin belirlendiğini aktardı.

Proje çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Aksoy, "Önümüzdeki süreçte onun da ihalesi gerçekleştirilerek Tepebaşı Kaymakamlığının da binasının yapımı konusunda önemli çalışmalar ortaya konmuş olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
