Eskişehir'de Kendi Dairesini Yakan Kişi Aranıyor

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşadığı apartman dairesini yakmaya çalıştıktan sonra kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alanönü Mahallesi Batur Sokak'taki 7 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan M.K. henüz bilinmeyen nedenle kendi yaşadığı dairede yangın çıkarttı.

Dumanı fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, evin mutfağında kağıtların tutuşturulması sonucu çıktığı belirlenen yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, M.K'nin evde olmadığı tespit edildi.

Apartman tedbir amaçlı tahliye edilirken, binada yaşayanlar M.K'den şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince yangını çıkarttıktan sonra kaçan M.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA