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Seyyar satıcıyı bıçaklayan zanlı tutuklandı

Seyyar satıcıyı bıçaklayan zanlı tutuklandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, seyyar satıcıyı bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, seyyar satıcıyı bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak'ta dün seyyar satıcılık yapan 54 yaşındaki İ.D'yi, bıçakla yaraladığı iddiasıyla yakalanan A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün A.K, seyyar satıcılık yapan İ.D'yi henüz belirlenemeyen nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralamıştı.

Yaralı İ.D, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA
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