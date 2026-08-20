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Eskişehir'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı: 3 Yaralı

Eskişehir'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı: 3 Yaralı
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Eskişehir-Ankara kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan otomobil, sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Yangın kısa sürede tüm aracı ve çevredeki otluk alanı sardı. Araçtaki 1'i çocuk 3 kişi vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de seyir halindeyken alev alan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

A.T. idaresindeki 34 TF 7154 plakalı otomobilde, Eskişehir-Ankara kara yolu Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobildeki yangın hızla büyüyerek tüm aracı kapladı, alevler yol kenarındaki otluk alana da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü A.T, eşi S.T. ve 9 yaşındaki çocukları A.T'nin vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu.

Bölgeye gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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