Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde 2 Kişi Kayboldu

Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde 2 Kişi Kayboldu
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Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yerel halkın durumu bildirmesi üzerine AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozaniç Mahallesi'nin Akyar mevkisinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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