Eskişehir'de Rusya uyruklu kadını bıçaklayarak öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet istemi

ESKİŞEHİR'de tartıştığı Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova'yı (55), 14 kez bıçaklayarak öldüren Atila Sarıhan (50) hakkında, 'Canavarca hisle eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, erkek şiddetine yönelik cezaların caydırıcı olması, caydırıcı cezaların verilmemesi halinde bu suçlarla mücadele etmenin olanaksız hale geldiği, ayrıca kamuoyunda ve sosyal yaşam anlamında yanlış ve gerçekçi olmayan değerlendirmelere sebebiyet verildiği anlaşıldığı tespitinde bulunuldu.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde oturan 2 yıllık evli Atila Sarıhan ile Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova arasında mart ayında evde tartışma çıktı. Çıkan arbedede Sarıhan bıçakla eşi Samsanova'yı defalarca bıçakladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Elena Samsanova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Atila Sarıhan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Sarıhan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Elena Samsanova'nın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, hazırladığı iddianameyle tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede sanık Sarıhan'ın eşini 8'i ölümcül 14 kez bıçakladığı belirtilerek, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın olan eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

'KAÇ KEZ BIÇAĞI SAVURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM'

Tutuklu sanık Atila Sarıhan, ifadelerinde cinayeti itiraf ederek, eşini kaç kez bıçakladığını hatırlamadığını söyledi. Eşiyle aralarında 'kıskançlık' tartışması yaşandığını anlatan Sarıhan, "Olay günü eşimin masada duran telefonuna bir mesaj geldiğini gördüm. Telefona baktığımda bir iş makinesine benzer bir şey gördüm ve eşime verdim. Şifresini açıp bana vermesini istedim. Fotoğrafa dikkat ettiğimde iş makinesinin altında bir telefon numarası olduğunu fark ettim. O telefon numarasının da eşimin, Rusya'daki eski eşine ait olduğunu gördüm. Kendi aralarında bir şifre olabileceğini düşündüm. Eşime bunu sorduğumda 'iş yeri' diye cevap verdi. Eşim lavaboya gittiğinde telefon numarasını görüntülü olarak aradım. Karşıma eşimin Rusya'da eski eşi uygunsuz bir halde çıktı. Bu nedenle eşimle tartıştık. Daha sonra mutfaktan bıçak alıp geldi. Aramızda çıkan arbedede eşim Elena karnından bıçaklandı. Daha sonra kaç kez bıçağı savurduğumu hatırlamıyorum. Olay sonrası şoktaydım, bir süre sonra polisi arayıp haber verdim" dedi.

SAVCI TOSUN, CAYDIRICI CEZA İSTEDİ

İddianameyi hazırlayan Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, kadına karşı şiddete dikkat çekerek, erkek şüphelilere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti. Caydırıcı cezaların verilmemesi halinde ise kamuoyunda ve sosyal yaşam anlamında yanlış ve gerçekçi olmayan değerlendirmelere yol açtığını ifade eden Savcı Tosun, "Maktulün kadın olduğu cinayetlerde, erkek failin caydırıcı bir ceza ile cezalandırılması suç siyaseti ve ceza adaletiyle sosyal adalet açılarından elzem olduğu, caydırıcı cezaların verilmemesi halinde bu suçlarla mücadele etmenin olanaksız hale geldiği, ayrıca kamuoyunda ve sosyal yaşam anlamında yanlış ve gerçekçi olmayan değerlendirmelere sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır" tespitinde bulundu.

ESKİ EŞİNE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

İddianamede, cinayet şüphelisi Atila Sarıhan'ın eski eşi olan B.A.'ya yönelik kasten yaralama, silahla kasten yaralama ve ısrarlı takip suçlarına ilişkin Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 farklı davanın da sürdüğü bilgisi yer aldı.