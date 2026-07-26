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Eskişehir'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Eskişehir'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Eskişehir’in Tepebaşı İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Derman Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Akar Sokak'tan çıkan H.U. idaresindeki 26 AK 352 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir halinde bulunan M.K. idaresindeki 34 MKB 570 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerinde bölgeye gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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