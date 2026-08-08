Odunpazarı'nda otomobil yangını
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yıldıztepe Mahallesi Barutlu Sokak'ta 26 APD 199 plakalı otomobilleriyle yolculuk yapan aile, eşyalarını indirmek için evlerinin önünde durdu.
Eşyaları indirdikleri sırada otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınıp söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA