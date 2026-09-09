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Eskişehir’de orman yangını

Eskişehir’de orman yangını
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ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde orman yangını çıktı.

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Mihalıççık ilçesi Yayla Mahallesi yakınlarındaki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen yoğun dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan ormandaki yangına 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, belediyeye ait 1 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangının büyüme ihtimaline karşı Orman Genel Müdürlüğüne ait biri Ankara'da, diğeri Bilecik'te konuşlu bulunan 2 söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi.

Ekiplerin alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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