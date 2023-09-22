Eskişehir'de müzikholdeki bıçaklı kavga davası başladı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde geçen sene müzikholde iki kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde geçen sene müzikholde iki kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik A, tutuksuz yargılanan Ergun K, olayda ölen Ümit Zeybek ve Kenan Çetintaş'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Zeinab G. ise duruşmaya gelmedi.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Tevfik A, olay gecesi yabancı uyruklu arkadaşı Zeinab G'nin daveti üzerine onun çalıştığı müzikhole arkadaşı Ergun K. ile eğlenmeye gittiklerini ve burada alkol aldıklarını söyledi.

Daha önce bu eğlence yerine 4-5 kez gittiğini aktaran Tevfik A, şöyle devam etti:

"Mekan sahibi Adem Ç, bize 'Hoş geldiniz' bile demedi. Mekanda oturup sipariş verdik. Yan masadakilerden biri bize bakarak bir şeyler söyledi. Biz oynamaya kalktık. Aynı kişi müzisyene işaret etti ve müzik durdu. Yan masadan bize bakarak konuşuyorlardı. Sonra o masadakiler, 4 kişi yanımıza geldi. Bir kişi Ergun K'ye tokat attı ve Ergun mekandan dışarı çıktı. Tokat atan kişi benim de gözüme yumruk attı. Başka biri ise ensemden ve kolumdan tutup 'Buradan kız mı çıkaracaksın?' dedi. Sonrasında 4 kişi beni yumruk ve şişelerle dövdü."

Tevfik A, arbede sırasında kavgaya karışanlardan birinin kendisine bıçak çektiğini öne sürdü.

Refleks olarak bu kişinin elini kavradığını, itişme sırasında bıçağın düştüğünü iddia eden Tevfik A, "O sırada sol tarafımdan yaralandım. Bıçağı yerden aldığımda karşımda Çetin K'yi gördüm. Bıçağın ona ait olduğunu anladım. Bıçağı sağa sola savurdum. Kimseyi öldürmek veya yaralamak istemedim. Bu sırada beni darbetmeye devam ediyorlardı. Bu yüzden bıçağın kimseye geldiğini düşünmedim." dedi.

Tevfik A, Zeinab G'nin kendisini azmettirmediğini, olayla ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Diğer sanık Ergun K. ise savunmasında suçlamaları reddederek, kendisine tokat atıldıktan sonra müzikholden ayrıldığını, bıçaklama olayını görmediğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, Tevfik A'nın tutukluğunun devamına ve Zeinab G'nin sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.

Olay

Seyitgazi ilçesindeki bir müzikholde 19 Eylül 2022'de Ümit Zeybek (46), Kenan Çetintaş (40) ve Çetin K. ile Tevfik A. ve Ergun K. arasında kavga çıkmıştı. Bıçak darbeleriyle yaralanarak hastaneye kaldırılan Zeybek ve Çetintaş kurtarılamamış, Çetin K. ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Olay yerinden kaçan Tevfik A. ve Ergun K, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Beylikova ilçesinde yakalanmıştı. Gözaltına alınan bu kişilerden Tevfik A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, Ergun K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, iki kişinin ölümüne neden olan Tevfik A. hakkında Ümit Zeybek ve Kenan Çetintaş'ı "tasarlayarak kasten öldürme", Çetin K'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" ve olayda kullandığı bıçak nedeniyle "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırılması isteniyor. Ayrıca, Ergun K'nin, Tevfik A'nın eylemlerine iştirak ettiği, Zeinab G'nin ise Tevfik A'yı azmettirdiği iddiasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor.