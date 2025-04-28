Eskişehir'de "Kriz ve Afet Zamanlarında Bağımlılıkla Mücadelede Kamu-STK İş Birliği" projesinin açılışı gerçekleştirildi

Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ KA210-YOU Gençlik Projesi olan "Kriz ve Afet Zamanlarında Bağımlılıkla Mücadelede Kamu-STK İş Birliği" projesinin açılışı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Kırıkkale Valiliği, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya ortaklığında gerçekleştirilen Erasmus+ KA210-YOU projesi kapsamında bağımlılıkla mücadelede kamu-sivil toplum kuruluşlarının iş birliğini güçlendirmeyi amacıyla Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen açılışta konuşan Vali Hüseyin Aksoy, bağımlılıkla mücadelenin tüm ülkelerin gündeminde yer alan ve etkin çalışmalar yürütülmesi gereken önemli bir konu olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kamu kurumlarının değil sivil toplum kuruluşlarının, bireylerin ve tüm paydaşların katkılarıyla mesafe alınabilecek bir alan olduğunu kaydeden Aksoy, "Bu kapsamda Eskişehir Valiliği bünyesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kadın Sağlığı' projesi içinde yer alan bağımlılıkla mücadele eğitimleriyle 15-69 yaş grubundaki kadınlarımızın bu konuda bilinçlenmesini sağlıyoruz. Bu mücadelede her türlü boyutu ele alarak topyekun bir yaklaşım benimsemek çok önemli." diye konuştu.

Aksoy, özellikle kriz ve afet dönemlerinde bağımlılıkla mücadelenin çok daha fazla önem arz ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Afet veya kriz durumlarında bireyler daha kırılgan hale gelmekte ve bu süreçte bağımlılıkla mücadele çalışmaları daha fazla özen gerektirmektedir. Ülkemiz, doğal afetler ve deprem riski açısından sık karşılaşılan bir coğrafyada bulunmaktadır. Dolayısıyla böylesi durumlarda alınan tedbirleri gözden geçirerek, uluslararası alanda güzel örneklerden yararlanmak, yürütülen çalışmaları daha üst seviyeye taşımamıza katkı sağlayacaktır. Bu projeyle, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerin tecrübelerinden yararlanarak, gençlerimizi bağımlılıkla mücadele konusunda daha bilinçli bir hale getirmeyi ve uluslararası iş birliği sayesinde daha güvenli bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise gençlerin geleceğini tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olan madde bağımlılığına karşı verilen mücadelede önemli bir adımı birlikte attıklarını kaydetti.

Madde bağımlılığının bireyin iradesini esir alan, ailesini yıkan, toplumun dokusunu bozan bir felaket olduğunu vurgulayan Gürcan, "Özellikle kriz ve afet dönemlerinde gençlerimiz daha kırılgan hale gelmekte. Boşluk, belirsizlik ve çaresizlik duygularıyla bağımlılık gibi sinsi tehditlere daha açık hale gelmektedir ki doğal afet dönemlerinde Türkiye'nin son 6 Şubat depremleri ve benzeri durumlarda yaşadığımız kriz anlarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Böyle kriz anlarında bağımlılarla mücadele yöntemlerinin en düşük seviyeye indiğini belirten Gürcan, "Bu anlamda kamu kurumlarımızı ve sivil toplum kuruluşlarımızın güçlü iş birliği hayati bir öneme sahip. Aynı zamanda bu dönemlerde yapılacak politika kararları uygulama örnekleri ve bu uygulamayı hayata geçirecek insan gücünün yetiştirilmesi anlamında bu projeyi değerli buluyorum. Şuna gönülden inanıyorum; bağımlılık, yalnızca bireyi değil bir milleti topyekun felakete sürükleyebilir. Gençlerimizi zehirlemeye çalışan her türlü tehdide karşı devlet ve millet olarak seferber olma hepimizin ortak vazifesi. Bağımlılıkla mücadelede en büyük gücümüz, sağlıklı bir toplumun idealini yürürken inanmış kurumların ve insanların birlikte hareket etmesidir. Bugün burada atılan bu adım, bu inancın sahadaki en düşük tezahürlerinden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Proje ile dünya genelinde yaşanan afetler ve krizlerin neden olduğu sıkıntılardan gençleri kurtarmaya yönelik çalışmalarda bulunularak, madde bağımlılığını en aza indirmek ve katılımcılar arasında farkındalığı artırmak hedefleniyor.

Deneyimlerin paylaşılması teşvik edilerek, işbirliğinin güçlendirileceği proje sürecinin ardından katılımcı ülkelerde gençler arasında madde bağımlılığına karşı farkındalığın önemli ölçüde artması bekleniyor.

Projede yer alan ülkelerde madde bağımlılığına ilişkin yasal çerçeve ve uygulamaları analiz eden kapsamlı bir bilgilendirme raporu hazırlanacak.

Madde bağımlılığı farkındalığına yönelik 6 infografik oluşturulacak ve kamu ile sivil toplum kuruluşları çalışanları için madde bağımlılığını önlemeye yönelik stratejiler geliştirilecek. Politika yapıcılar ve karar alıcılar için bir rehber hazırlanacak olan projede, bu rehber doğrultusunda toplumsal farkındalık artırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ın da bir konuşma yaptığı toplantıda, proje tanıtımı, ortak kurumların sunumları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve yerel uygulamaların paylaşımı yapıldı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, bazı kurumların müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.