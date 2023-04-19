Eskişehir'de işçi taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 31 yaralı (3)

TUTUKLANDI

Eskişehir'de 3 işçinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 31 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Zafer Bozdemir (33), emniyetteki ifadesinin ardından Bilecik'in Bozüyük ilçesinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Bozdemir, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan hastaneye kaldırılan 31 kişiden 20'si, tamamlanan tedavilerinin ardından hastaneden taburcu olurken, 4'ü ağır 11 kişinin ise tedavisi sürüyor.