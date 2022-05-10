Eskişehir'de İptal Edilen "Anadolu Fest" Organizasyon Sorumlusu Can: "Yasal Hakkımızı Sonuna Kadar Arayacağız. Çünkü Gayrimeşru Bir Şey Yapmıyoruz.

ESKİŞEHİR (ANKA) - ÖZGE ZAİM

Eskişehir Valiliği'nin kentte 15 gün süreyle açık alanlardaki etkinlikleri yasaklaması nedeniyle, 12-15 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Fest de iptal edildi. Festival için yapılan sahne hazırlıkları polis tarafından engellendi. Organizasyon sorumlusu Serdar Can, "Mahkemeye başvuru yaptık, yasal hakkımızı o gün de söylediğimiz gibi sonuna kadar arayacağız. Çünkü gayrimeşru bir şey yapmıyoruz. İlave olarak, burası festival öncesi ve sonrası zaten özel mülkümüz olduğu için, özel mülke girmemiz engellenir hale geldi" dedi.

Eskişehir'de 12-15 Mayıs arasında Eskişehir Mola Tesisleri'nde yapılması planlanan Anadolu Fest, geçtiğimiz günlerde Valiliğin yayınladığı yasak kararı ile iptal edilmişti. Yasak kararı sonrası şehirdeki etkinliklerin iptal edilmesi ile birçok siyasetçi ve sanatçı sosyal medyada tepki gösterdi.

Festivalin, organizasyon sorumlusu Serdar Can, Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi verdi. Mahkemenin olumlu sonuç verse bile hazırlıkların yetişemeyeceğini belirten festival görevlileri, festival alanına sahne kurmak istedi. Ancak hazırlıklar festival alanına gelen polisler tarafından engelledi.

Festivalin organizasyon sorumlusu Serdar Can, şu değerlendirmeleri yaptı:

"MAHKEMEYE BAŞVURU YAPTIK"

"Şu an mahkemeye başvuru yaptık, yasal hakkımızı o gün de söylediğimiz gibi sonuna kadar arayacağız. Çünkü gayrimeşru bir şey yapmıyoruz. İlave olarak, burası festival öncesi ve sonrası zaten özel mülkümüz olduğu için, özel mülke girmemiz engellenir hale geldi. Elimizi, kolumuzu bağlıyorlar gibi bir tablo var ama dediğim gibi şu an mücadeleyi sürdürüyoruz.

Sanatçıların takvimlerine girmek için, insanlara bunu öncesinde duyurmak için aylar öncesinden bir program yapmak zorundayız. Pandemi sonrasında da bu tarz etkinlikler yapılmaya başlandığı yıl olduğu için ve biz daha öncesinde de Eskişehir'de bunu yapmaya çalışmıştık. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebi ile yapamamıştık. Buna zaten bir itirazımız yok, çünkü insanların sağlığı bizim organizasyonumuzdan kıymetli. Fakat bu yıl, önüne hiçbir engel olmadığını ve aldığımız ön bilgiler doğrultusuna herhangi bir aksaklık olmadığını bildiğimiz için bu programı gerçekleştirdik. Kötü niyetli bir şey düşünmek istemiyorum. Bizi, kapsadığı için şu an bunun muhatabıyız ama koskoca Valilik bir organizasyon için bir kenti 15 gün komple herkesi kapatmayacaktır."

Can, festivalin alkollü bir etkinlik olduğu için yasaklandığı tartışmaları için de şunları söyledi:

"Böyleyse çok daha kötü bir şey karşı karşıyayız demektir. Sonuçta, kent eğlencenin çok fazlası ile yapıldığı ve yaşandığı bir yer. Alkol tüketmek kişisel bir tercihtir. Bu ülkede alkol tüketimi yasak değil en nihayetinde. Yaptığımız alan da alkol ruhsatı olan bir alan olduğu için doğalında talep eden alkol de meyve suyu da içebilecek. Alkollü diye, bu etkinlik yasaklanıyorsa bu çok daha facia bir durumdur."

"GÜNÜN SONUNDA BU BİR YASAK İSE BUNA DA SAYGI DUYACAĞIZ"

Kararlardan yasak çıkarsa polis hukuken müdahalede bulunamaz. Çünkü bizim özel arazimizde şu an sadece kurulum aşamasında bir tablo var ve bu yasak kapsamında değil. Mahkeme kararı doğrultusunda hukuki bir hakkımız varsa bunu savunacağız. Fakat, günün sonunda bu bir yasak ise buna da saygı duyacağız. Biz burada yasadışı bir şey yapmamak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

İlave olarak, avukat arkadaşlarımız şu an adliyede. Konuyu takip ediyorlar az önce söylediğim gibi. Bir ara karar verilmiş mahkeme tarafından. Ara karar da şu: idareden savunma istenmiş, yani bu yasak ile ilgili bir savunma istenmiş. Onunla ilgili de bir günlük müddet verilmiş, oradan gelecek savunma doğrultusunda mahkeme kararını verecek."