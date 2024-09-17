Eskişehir'de Hırsızlık ve Cinayet Davasında Sanığa Ağır Cezalar

ESKİŞEHİR'de hırsızlık amacıyla girdiği evde, iş arkadaşının eşi Safinaz Ayten'in (72) altın bileziği gasbedip öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Usta (34), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'yağma ve hırsızlık' suçundan ise indirimsiz 17 yıl hapse mahkum edildi.

Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Özen Sokak'ta oturan Safinaz Ayten, ocak ayında eve gelen eşi ve oğlu tarafından ölü bulundu. Ayten'in yüz ve bileklerinde morluklar tespit edilirken, boynunun kırılarak öldürüldüğü belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin başlattığı cinayet soruşturmasında incelenen Mobese ve güvenlik kameralarında, eve kar maskesiyle giren şüphelinin özel bir sağlık kuruluşunda ambulans şoförü olan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Usta olduğu belirlendi. Usta, iş yerinde gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Hırsızlık', 'Yağma' ve 'Nitelikli kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

Yapılan incelemede Mehmet Usta'nın ambulans şoförlüğünün yanı sıra ölen Safinaz Ayten'in eşi Mehmet Usta ile aynı kereste atölyesinde ek işte çalıştığı tespit edildi. Evinde altın olduğunu öğrendiği Mehmet Usta'nın ev anahtarını çalıp, hırsızlık amacıyla eve girdikten sonra karşılaştığı Safinaz Ayten'i ağzını kapatıp öldürdükten sonra kolundaki altın bileziği çaldığı anlaşıldı. Sanık Mehmet Usta ise Safinaz Ayten'i öldürmediğini belirterek ifadesinde, "Salonda 'Benim yüklü miktarda borcum var, borç almaya geldim, geri ödeyeceğim' dedim. 'İmdat' diye bağırmaya başladı, bu sırada bileğindeki altın bileziği görmüştüm. Bir elimde ağzını kapatıp diğer elimde zorla bileziği aldım. Evden çıkarken benim sırtıma vurdu. Daha sonra evden çıkıp kaçtım. Ben evden ayrıldığımda teyze hayattaydı" dedi.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Usta'nın yanı sıra öldürülen Safinaz Ayten'in eşi Mehmet, kızları Özden ve Çiğdem Ayten ile avukatlar katıldı. Duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan gelen detaylı ölüm raporu okundu. Raporda Safinaz Ayten'in ağız burun kapanması ve boyna baskı uygulanması sonucu oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma nedeniyle öldüğü belirtildi. Avukatların savunmalarının ardından son sözü sorulan sanık Mehmet Usta, çok pişman olduğunu ifade ederek, "Hakkımdaki adli tıp ve kriminal raporlarını kabul etmiyorum. İki yavrum var, dikkate alınmasını talep ediyorum" dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti sanık Mehmet Usta'ya 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Yağma' suçundan 11 yıl, 'Hırsızlık' suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.